US-Rapper Drakeo the Ruler bei Festival getötet

Der US-Rapper Drakeo the Ruler ist bei einem Musikfestival in Los Angeles hinter der Bühne erstochen worden.

Wyatt Winfrey/Scott Jawson/AP/dpa

Los Angeles . Es geschah wenige Minuten vor seinem Auftritt bei einem Festival in Los Angeles: Der Rapper Drakeo the Ruler geriet in einen Streit, der tödlich endete.

US-Rapper Drakeo the Ruler ist US-Medienberichten zufolge bei einem Musikfestival in Los Angeles hinter der Bühne erstochen worden. Der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Darrell Caldwell hieß, sei wenige Minuten vor seinem Auftritt am