Sattelzug rammt Militärkonvoi – Tanklaster stehen in Flammen

Ein Einsatzfahrzeug ist auf dem Weg.

Marcel Kusch/dpa

Parsberg. In Bayern hat ein Sattelzug mehrere Militärfahrzeuge am Seitenstreifen gerammt. Mehrere Fahrzeuge, darunter Tanklastfahrzeuge, sollen in Flammen aufgegangen und mehrere Angehörige der US-Streitkräfte verletzt sein.

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 3 in Bayern in mehrere Militärfahrzeuge gerast. Fahrzeuge fingen Feuer, mehrere Angehörige der US-Streitkräfte wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei gehe von einem Unfall und keinem A