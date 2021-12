Lockdown vor Weihnachten in Deutschland: Das sagt Minister Lauterbach

Trotz der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante schließt Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen Lockdown über Weihnachten aus.

dpa/Moritz Frankenberg

Berlin. Trotz der rasant ausbreitenden Omikron-Variante in den deutschen Nachbarstaaten hält Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen Lockdown für Deutschland nicht für nötig.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich gegen einen Lockdown vor Weihnachten in Deutschland wie in den Niederlanden ausgesprochen. "Nein, einen Lockdown wie in den Niederlanden vor Weihnachten, den werden wir hier nicht haben", s