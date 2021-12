Im Weihnachtspostamt in Himmelsberg über 7000 Briefe aus aller beantwortet.

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Himmelstadt. „Gibt es im Himmel kein Corona?“ und „Steck' Corona in Deinen Sack!“: das Weihnachtspostamt in Himmelstadt hat zwar schon geschlossen, doch so lange Briefe eintreffen, werden diese auch beantwortet.

Die Kinder wünschen sich neben Spielzeug auch eine Zeit ohne Corona, Erwachsene einen Partner an ihrer Seite: Das Weihnachtspostamt in Himmelstadt (Bayern) wird vor dem Heiligen Abend mit Wunschzetteln regelrecht geflutet.„Bist Du auch scho