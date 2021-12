Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 4" 2020 in der Bucht von Palma de Mallorca.

imago images/Nikita

Hamburg. Corona-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff: 300 Passagiere der "Mein Schiff 4" mussten vorzeitig von Bord gehen, das Tui-Schiff hat nun wieder von Gran Canaria abgelegt.

Wegen mehrerer Corona-Fälle an Bord eines Kreuzfahrtschiffs mussten rund 300 Passagiere vorzeitig ihre Reise auf Gran Canaria beenden. Wie das Unternehmen Tui Cruises mitteilte, gingen alle 1600 Passagiere des Schiffes "Mein Schiff 4" am So