Lisa Fitz bei einem Auftritt im August 2020: Die Kabarettistin steht nicht zum ersten Mal in der Kritik.

Imago Images/BOBO

Hamburg. In einer Comedysendung des SWR spricht Lisa Fitz über die Panikmache während der Corona-Pandemie und angebliche tödliche Folgen der Impfstoffe. Ihr Auftritt sorgt für viel Wirbel. Der Sender hat jetzt reagiert.

Nach falschen Aussagen der Kabarettistin Lisa Fitz zu Impftoten in der SWR-Comedy-Sendung "Spätschicht" hat der Südwestrundfunk Fehler eingeräumt. Fitz sprach in der Sendung, die am vorvergangenen Freitagabend im SWR ausgestrahlt worden war