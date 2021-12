Ersthelfer retten beim Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) einen Mann aus 45 Meter Höhe.

Jens Herkströter/Feuerwehr Hattingen/dpa

Hattingen. Alptraum in luftiger Höhe: Nachts klettert ein Mann auf einen Hochofen - und klemmt sich sein Bein ein. Er hat Glück im Unglück: Menschen sehen ihn und alarmieren die Feuerwehr.

Wegen eines eingeklemmten Beins hat ein Mann in der Nacht zu Samstag bei Kälte mehrere Stunden in 45 Metern Höhe auf einem Hochofen in der nordrhein-westfälischen Stadt Hattingen ausharren müssen.Nach über drei Stunden Einsatz sei der junge