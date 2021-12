Maxwell-Prozess: Epstein-Vertraute will nicht aussagen

In dieser Gerichtsskizze verfolgt die Angeklagte Ghislaine Maxwell eine Zeugenaussage.

Elizabeth Williams/AP/dpa

New York. Ghislaine Maxwell will im Prozess um ihre Rolle beim Missbrauch von Minderjährigen nicht in den Zeugenstand treten. Sollte sie verurteilt werden, drohen viele Jahre Haft.

Die wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte Ghislaine Maxwell, Ex-Partnerin von Jeffrey Epstein, will im Prozess gegen sie nicht aussagen.„Die Staatsgewalt hat ihren Fall nicht zweifelsfrei bewiesen. Es gibt also keinen Grund für mich, auszu