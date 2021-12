Corona: New Yorker „Rockettes“ beenden Saison frühzeitig

Mitglieder der Tanztruppe „Rockettes“ ziehen während einer Aufführung im Jahr 2018 einen Schlitten mit einem Weihnachtsmann über die Bühne.

Christina Horsten/dpa

New York. Erneut steigen die Corona-Zahlen in der Millionenmetropole New York. Nach einem kurzen Saisonstart wird die Weihnachts-Tanzshow der „Rockettes“ deshalb vorzeitig beendet.

Die beliebte New Yorker Weihnachts-Tanzshow der „Rockettes“ endet wegen steigender Corona-Infektionen in New York früher als geplant. „Wir bedauern, dass wir diese Saison des "Christmas Spectacular" wegen wachsender Herausforderungen durch