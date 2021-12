Weihnachtsbäume können für Allergiker Gesundheitsrisiken bergen. (Symbolbild)

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hamburg. Der Christbaum gehört an Weihnachten in Deutschland einfach dazu. Er kann allerdings gesundheitliche Risiken bergen. Welche Gesundheitsgefahren durch Nordmanntanne und Co. drohen können.

Der geschmückte Christbaum rund um die Weihnachtszeit gehört in den meisten deutschen Haushalten einfach dazu. Völlig ungefährlich, vor allem für Allergiker, ist diese Tradition rund um Heiligabend jedoch nicht. Vor möglichen Gefa