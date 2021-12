Hund Baldur springt in Zug und fährt alleine weiter

Die Polizei hat Hund Baldur nach seiner Zugfahrt wieder seinem Herrchen übergeben.

Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Münster/Coesfeld. Nochmal Glück gehabt: Ein sechs Monate alter Hund ist ohne sein Herrchen Zug gefahren. Ein Fahrgast reagierte schnell.

Ein sechs Monate alter Hund namens Baldur ist in Münster in einen Zug gehopst und ohne sein Herrchen weitergefahren. Die Polizei sorgte per Internet dafür, dass der Berner-Sennen-und-Gordon-Setter-Mischling und sein Herrchen schnell wieder