Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigt neue Maßnahmen an, um die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zu bremsen.

imago images/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

Kopenhagen. Dänemark weist aktuell eine der höchsten Inzidenzen weltweit auf. Die Omikron-Variante verbreitet sich rasant. Bremsen will das Nachbarland den Anstieg mit neuen Maßnahmen und zügigen Booster-Impfungen.

In Dänemark sind am Donnerstag fast 10.000 neue Corona-Fälle registriert worden – so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. In rund 3000 Fällen handelt es sich dabei um Omikron-Variante des Virus, wie das nationale Seruminstitut am Abend