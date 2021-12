Der Unfall auf der A7 sorgt für Stau, die Bergungsarbeiten werden noch andauern.

blaulicht-news.de

Hamburg. Auf der nördlichen Seite des Elbtunnels hat sich am Morgen ein schwerer Lkw-Unfall auf der A7 ereignet. Die Folge ist Stau.

Ein umgekippter Lastwagen hat am Freitagmorgen zu einem langen Stau auf der A7 in Richtung Norden geführt. Der Lkw sei hinter dem Elbtunnel in eine Leitplanke gefahren und umgekippt, sagte ein Polizeisprecher. Der Lkw hatte große Mengen alk