Vom Säureanschlag gezeichnet: Bernhard Günther auf einem Foto aus dem Jahr 2020.

dpa/Rolf Vennenbernd

Haan/Brüssel. Vor knapp vier Jahren wurde der Innogy-Manager Bernhard Günther mit Säure attackiert. Eine DNA-Spur hat jetzt zu einem Verdächtigen geführt.

Knapp vier Jahre nach einem Säure-Attentat auf den damaligen Innogy-Manager Bernhard Günther in Haan (Nordrhein-Westfalen) ist ein Mann unter dringendem Tatverdacht in der belgischen Provinz Limburg festgenommen und in Haft genommen worden.