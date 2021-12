Dutzende Opfer bei Hausbrand in Japan befürchtet

Bei einem Hochhausbrand im japanischen Osaka sind vermutlich mehr als zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen.

Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Osaka. Es ist eine der schlimmsten Brandkatastrophen in Japan seit Jahrzehnten. Gut zwei Dutzend Tote werden befürchtet, nachdem in der Millionenmetropole Osaka ein Brand in einem Hochhaus ausbrach.

Bei einem der verheerendsten Hochhausbrände in Japan seit 20 Jahren sind vermutlich mehr als zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag aus der Millionen-Metropole Osaka berichtete, wurde bei 2