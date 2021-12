Entsetzen in Australien nach tödlichem Hüpfburg-Unglück

Beamte inspizieren die Hüpfburg an der Hillcrest Primary School im australischen Bundesstaat Tasmanien.

Grant Wells/AAP/dpa

Devonport. Viele Australier sind nach der Tragödie bei einem Schulfest fassungslos: Fünf Kinder sind tot, weitere kämpfen noch um ihr Leben. Wie konnte es dazu kommen?

Nach dem tödlichen Hüpfburg-Unglück im Bundesstaat Tasmanien herrscht in Australien Entsetzen. Drei Kinder lagen am Freitag noch immer in kritischem Zustand im Krankenhaus. „Sie kämpfen um ihr Leben“, berichtete der Sender „9News“. Ein verl