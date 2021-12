Ein Ausschnitt aus dem Flyer „Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache“.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Sprache ist im Fluss, aber Veränderungen können auch Protest auslösen. Die Stadt Hannover gibt ihren Beschäftigten seit knapp drei Jahren Regeln für eine geschlechtergerechte Sprache vor. Ein mehr als 100-seitiges Gutachten erläutert jetzt die Rechtslage.

Der Lehrer, der Wähler oder der Bauleiter tauchen in den offiziellen Schreiben der niedersächsischen Landeshauptstadt nicht mehr auf. Als eine der ersten Kommunen in Deutschland hat Hannover vor knapp drei Jahren das Gendern eingeführt - be