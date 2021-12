Die 2G-Regelung im Einzelhandel in Niedersachsen hat ein Gericht am Donnerstag wieder gekippt.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Hannover. Kein 2G mehr in Geschäften in Niedersachsen: Das Urteil bringt Bewegung in den Streit um die coronabedingten Einschränkungen im Einzelhandel. Doch eine klare Linie der Justiz ist noch nicht zu erkennen.

In den Streit um die coronabedingten Einschränkungen im Einzelhandel kommt Bewegung. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die erst seit kurzem geltende 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. Die Maßnahme sei zur weite