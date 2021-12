Lothar Wieler: Weihnachten bitte nur in kleinem Kreis feiern.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Der Chef des Robert Koch-Instituts appelliert noch einmal eindringlich an alle Bürger, sich Weihnachten auf ein Minimum an Kontakten zu beschränken. Nur so könnte Omikron verlangsamt werden.

Der Präsident des Robert Koch-Insituts, Lothar Wieler, hat angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus dazu aufgerufen, Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. „Wir alle möchten ja die Feiertage mit Familie und