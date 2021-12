Kokain in Obst-Containern aus Südamerika entdeckt

Gepresstes und hoch konzentriertes Kokain.

Christian Charisius/dpa

Hamburg. Mehr als 360 Kilogramm Kokain haben Zollfahnder im November im Hamburger Hafen sichergestellt.

Das Rauschgift sei in Mengen von jeweils 30 bis 50 Kilo in Kühlcontainern mit Obst aus Mittel- und Südamerika versteckt gewesen, teilte das Zollfahndungsamt am Donnerstag mit. Der Straßenverkaufswert hätte mehr als 40 Millionen Euro betrag