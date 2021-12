Ermittlungen zu rassistischem Anschlag in Hanau eingestellt

Bei dem rassistischen Anschlag in Hanau starben neun Menschen.

dpa/Frank Rumpenhorst

Hanau. Die Bundesanwaltschaft hat das gegen Unbekannt geführte Ermittlungsverfahren zu dem rassistischen Anschlag von Hanau mit neun Toten eingestellt.

Das teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit.Mehr in Kürze.