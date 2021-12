Bei einem Hüpfburg-Unfall an einer Schule in Devonport in Australien sind zwei Kinder ums Leben gekommen.

imago images/AAP

Die Zahl der toten Kinder nach einem schweren Hüpfburg-Unfall im australischen Bundesstaat Tasmanien ist auf vier gestiegen. Zwei weitere Schüler der Hillcrest Primary School im tasmanischen Devonport seien ihren schweren Verletzungen erleg