Bei einem Hüpfburg-Unfall an einer Schule in Devonport in Australien sind zwei Kinder ums Leben gekommen.

Devonport. Bei einer Weihnachtsfeier an einer Schule wird eine aufblasbare Hüpfburg in Australien durch heftigen Wind in die Luft gewirbelt. Fünf Kinder sterben.

Bei einem dramatischen Hüpfburg-Unfall in einer Grundschule im australischen Bundesstaat Tasmanien sind fünf Kinder ums Leben gekommen. Vier weitere würden im Krankenhaus behandelt, fast alle seien in kritischem Zustand, teilte die Polizei