US-Präsident Joe Biden (r) spricht vor den Trümmern eines Hauses mit zwei Frauen im Bundesstaat Kentucky.

Andrew Harnik/AP/dpa

Dawson Springs. Die Wucht der Tornados ließ Gebäude in sich zusammenstürzen. Bei einem Besuch sieht Präsident Biden die Schneise der Verwüstung in Kentucky - und macht den Anwohnern ein Versprechen.

Nach den verheerenden Tornados in Kentucky mit Dutzenden Todesopfern hat US-Präsident Joe Biden dem Bundesstaat und den betroffenen Anwohnern jegliche mögliche Hilfe der Regierung zugesagt. Er werde alles in seiner Macht stehende tun, um be