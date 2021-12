Die Statue „Fearless Girl“ (Furchtloses Mädchen) vor der New Yorker Börse.

Richard Drew/AP/dpa

New York. Wehendes Kleid, Pferdeschwanz und in die Hüften gestemmte Hände: Die Statue des furchtlosen Mädchens muss die New Yorker Wall Street nun doch nicht verlassen - zumindest nicht in den nächsten drei Jahren.

Die Statue „Fearless Girl“ darf vorerst auf der New Yorker Wall Street bleiben.Die vor kurzem abgelaufene Genehmigung für das Kunstwerk werde um drei Jahre verlängert, entschied die städtische Denkmalschutz-Kommission laut US-Medienberichte