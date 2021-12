Kronprinzessin Mary während eines Besuchs in Frankreich. Am Mittwoch wurde ihre Corona-Infektion bekannt.

Ludovic Marin/Archiv

Kopenhagen. Weiterer Coronafall im dänischen Palast: Kronprinzessin Mary ist am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 49-Jährige befindet sich nun in Isolation.

Die dänische Kronprinzessin Mary (49) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Frau des dänischen Thronfolgers Kronprinz Frederik (53) sei am Montag positiv getestet worden und halte sich nun in Isolation auf Schloss Amalienborg in Kope