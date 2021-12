Mindestens 13 Verletzte nach Hochhausbrand in Hongkong

Feuerwehrleute am Einsatzort vor Hongkongs World Trade Centre.

Kin Cheung/AP/dpa

Hongkong. Feuer in einem Hochhaus in Hongkong: Hunderte Menschen sitzen danach im World Trade Center fest. Die Ermittlungen laufen. Was war geschehen?

Bei einem Brand in einem Hongkonger Hochhaus sind mindestens 13 Menschen verletzt worden.Wie die Zeitung „South China Morning Post“ berichtete, war das Feuer am Mittwoch in einem Schaltraum des 38-stöckigen „Word Trade Centers“ im Stadtteil