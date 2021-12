Ein neunjähriges Mädchen bekommt in Begleitung seiner Mutter den Impfstoff von Biontech/Pfizer verabreicht.

Christian Charisius/dpa

Berlin. Die Impfstoffhersteller arbeiten wegen der Omikron-Variante an angepassten Vakzinen. Ist es dennoch sinnvoll, Kinder jetzt schon zu impfen? Das sagen die Experten.

Die Corona-Impfungen für Fünf- bis Elfjährige laufen in dieser Woche in Deutschland an. Die Omikron-Variante und die von Impfstoffherstellern angekündigte Arbeit an einem angepassten Vakzin dürfte für manche Eltern die Frage aufwerfen, wie