Bereits mehr als 800.000 Corona-Tote in den USA

Gregg MacDonald hält in einem sogenannten „Umarmungszelt“ im US-Bundesstaat Kentucky die Hand seiner 84-jährigen Mutter Chloe. Seit Pandemiebeginn sind in den USA mehr als 800.000 Menschen am Coronavirus gestorben.

Thomas Peipert/AP/dpa

Washington. Trauriger Spitzenreiter: Mit über 800.000 verlorener Menschenleben verzeichnen die USA mehr Corona-Tote als jedes andere Land der Welt.

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA bereits mehr als 800.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das ging am Dienstagabend (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervor. Die Sch