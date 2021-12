Ein Anwohner betrachtet das eingestürzte Blechdach eines bei der Explosion zerstörten Hauses.

Cap-Haïtien. Im bitterarmen Karibikstaat Haiti fehlt es am Nötigsten, vor allem an Benzin. Als ein Tanklastzug umkippt, wittern viele Menschen ihre Chance, an Treibstoff zu kommen. Es endet in einer Katastrophe.

Bei der Explosion eines Tanklasters im Norden des bitterarmen Karibikstaats Haiti sind mindestens 61 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden nach Angaben des Zivilschutzes verletzt, als in der Stadt Cap-Haïtien ein mit Benzin b