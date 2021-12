Jeder fünfte Mensch mit Behinderung in Deutschland ist arm

Eine Behindertenwerkstatt in Frankfurt am Main. Immer mehr behinderte Menschen sind von Armut betroffen. (Symbolbild)

dpa/Felix Frieler

Berlin. Zwanzig Prozent der Menschen mit Behinderung sind in Deutschland von Einkommensarmut betroffen, junge Leute sind besonders gefährdet. Laut dem Paritätischen Gesamtverband wächst die Ungleichheit jedes Jahr weiter.

Der Anteil der Menschen mit Behinderung, die unterhalb der Armutsgrenze leben, nimmt in Deutschland in jedem Jahr zu. Zu diesem Ergebnis kommt der Paritätische Gesamtverband in seinem jährlichen Teilhabebericht. Außerdem gehe die Scher