Der Zollsprecher Jens Ahland schüttet als Buntstifte verpacktes Crystal Meth in eine Schale.

Federico Gambarini/dpa

Köln. An kreativen Ideen scheint es Schmugglern nicht zu mangeln, wie sie Drogen verschicken. Der Zoll am Flughafen Köln/Bonn hat dennoch im November jede Menge Rauschgift entdeckt - mehr als 600 Kilo.

Crystal Meth in Buntstift-Verpackungen und Ecstasy in Weihnachtsbaumkugeln: Im Kampf gegen den Drogenschmuggel hat der Zoll am Flughafen Köln/Bonn im November umfangreiche Mengen an Rauschgift in kuriosen Tarnungen sichergestellt. Mehr als