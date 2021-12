Menschen warten draußen, nachdem sie ein Regierungsgebäude nach einem Erdbeben in Makassar, Südsulawesi, Indonesien, evakuiert haben.

Daeng Mansur/AP/dpa

Jakarta. Wieder kommt es in der Weihnachtszeit zu einem schweren Seebeben in Indonesien. Erinnerungen an 2004 werden wach - und die Angst vor einem neuen gewaltigen Tsunami in der Region ist zunächst groß.

Aufatmen nach einem starken Seebeben im Osten Indonesiens: Die zuständigen Behörden haben eine Tsunami-Warnung für die gesamte Region am Dienstag nach kurzer Zeit aufgehoben.„Die Tsunami-Warnung ist beendet. Die Öffentlichkeit kann zu ihren