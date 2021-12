Menschen sitzen am ersten Tag des Impfmarathons in der August-Schärttner-Halle in Hanau und warten darauf, dass sie geimpft werden.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Das RKI registriert 30.823 Corona-Neuinfektionen und weiterhin eine sinkende Inzidenz für Deutschland.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 375,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatt