Die Bushaltestelle, an der die Skiurlauber ausstiegen waren.

Lino Mirgeler/dpa

Luttach/Bozen. Fast zwei Jahre ist es her, dass bei einem Unfall in Südtirol sieben deutschen Ski-Touristen starben. Die Versicherung des Autolenkers hat Opfern und Angehörigen nun Schadenersatz gezahlt.

Ein Auto rast mitten in der Nacht in eine Gruppe Skiurlauber, sieben Deutsche vor allem aus Nordrhein-Westfalen sterben, andere werden teils schwer verletzt.Knapp zwei Jahre nach dem grausigen Unfall in Südtirol haben sich die Opfer und Ang