Ein Kinderarzt in Leipzig impft ein 7-jähriges Mädchen gegen das Covid19-Virus.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Impfkommission hat sich zur Kinderimpfung positioniert, nun wird speziell dosierter Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige ausgeliefert. Wie ist der Start für diese Altersgruppe geplant?

Die Corona-Impfungen mit einem Kinderimpfstoff für Fünf- bis Elfjährige laufen in Deutschland an. Dafür sollen in dieser Woche 2,4 Millionen Dosen ausgeliefert werden, wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin sagte.Dies