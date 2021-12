Ein sogenannter „Spaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen im thürischen Greiz. An der nicht genehmigten Demonstration in der Nacht zum Sonntag beteiligten sich mehrere hundert Menschen.

Bodo Schackow/dpa

Berlin. In vielen deutschen Städten wurde am Wochenende gegen die Corona-Politik demonstriert. Oft blieb es friedlich, mancherorts ging es aber ziemlich aggressiv zu.

In der Politik wächst die Sorge vor einer Radikalisierung von Gegnern staatlicher Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. In zahlreichen deutschen Städten gab es am Wochenende angemeldete, aber auch nicht genehmigte Demonstrationen. Dabei kam es z