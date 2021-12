Schüsse bei Fahrzeugkontrolle in Hannover

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters (hinten) ist es am Sonntag in Hannover nach Polizeiangaben zu einem Zwischenfall mit Schüssen gekommen.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Ein 19-Jähriger in einem zuvor als gestohlen gemeldeten Auto gerät in eine Polizeikontrolle. Als ein Beamter ihn anspricht, setzt der Fahrer zurück und schleift ihn mit. Dann fallen Schüsse.

Bei einer Kontrolle eines Lieferwagens hat die Polizei am Sonntag in Hannover nach eigenen Angaben mehrere Schüsse abgeben müssen, um einem in Gefahr geratenen Kollegen zu helfen. Wie die Beamten mitteilten, hatte ein Einsatzteam gegen Mitt