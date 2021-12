Tornado-Katastrophe in den USA: Mehr als 60 Tote und 100 Vermisste

Über fünf US-Bundesstaaten fegten mehrere Tornados hinweg. In Kentucky ist die Verwüstung besonders groß.

AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Mayfield. Das Ausmaß der Zerstörung nach den Tornados im Südwesten der USA ist nach wie vor schwer abschätzbar. Auch konkrete Opferzahlen gibt es noch nicht. Was bisher über die Katastrophe in den Vereinigten Staaten bekannt ist.

Zwei Tage nach der Tornado-Katastrophe in den USA haben die Behörden in Kentucky 64 Todesopfer offiziell bestätigt. Wie der Gouverneur des schwer getroffenen Bundesstaats, Andy Beshear, am Montag sagte, wird die Opferzahl aber "zweifellos"