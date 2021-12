In Stralsund werden vier Geschwister vermisst.

dpa/Stefan Sauer

Stralsund. In Stralsund sind seit Samstag vier minderjährige Geschwister verschwunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern sucht die Polizei nach vier minderjährigen Kindern, die seit Samstag vermisst werden. Einer Mittelung zufolge sind die Vermissten Geschwister. Die Polizei vermutet, dass sie sich in Begleitung ihres Va