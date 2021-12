Verwüstung und Trauer nach Durchzug von Tornados in USA

Menschen helfen bei der Bergung von Gegenständen aus einem zerstörten Haus in Mayfield, Kentucky.

Mark Humphrey/AP/dpa

Mayfield. Kentuckys Gouverneur Beshear hat Mühe, das Ausmaß der Zerstörung in Worte zu fassen - so gigantisch ist die Verwüstung nach den Tornados in den USA. Rettungsteams suchen weiter nach Überlebenden.

Nach den verheerenden Tornados in den USA mit vermutlich Dutzenden Toten suchen Rettungsmannschaften weiter nach Überlebenden. Besonders schwer betroffen ist der Bundesstaat Kentucky, dessen Gouverneur Andy Beshear am Samstag mit Blick auf