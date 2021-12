Auf einer Tafel vor einem Restaurant am Frankfurter Römerberg steht der Hinweis „Bitte beachten Sie die “2-G-Regel„ in unserem Restaurant !“. (Archivbild)

Arne Dedert/dpa

Berlin. Die Inzidenz in Deutschland ist laut RKI erneut gesunken. Experten gehen jedoch derzeit von einer merklichen Untererfassung aus.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 390,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte d