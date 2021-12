Blumen für die Opfer des in Brand geratenen Clubs in Brasilien (2013).

Marcelo Sayao/EFE/epa/dpa

Porto Alegre. Bei einem Brand in einer Discothek verloren 242 Menschen ihr Leben, über 600 wurden verletzt. Fast neun Jahre ist das her. Jetzt verhängte ein Gericht das Urteil gegen vier Verantwortlichen.

Fast neun Jahre nach dem schweren Brand in einer Diskothek in Brasilien mit 242 Toten sind vier Verantwortliche zu langen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die beiden Betreiber des Nachtclubs Kiss in Santa Maria im Bundesstaat Rio Grande