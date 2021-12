Zwei Skitourengeher und eine Pistenraupe in Oberbayern.

Carsten Hoefer/dpa

Oberaudorf. Nach heftigen Schneefällen öffnen am Wochenende weitere Skilifte - unter anderem in den Alpen. Mit dem Schnee ist in vielen Teilen Deutschlands aber bald schon wieder Schluss.

Während in einigen Wintersportorten am Wochenende noch ordentlich Schnee lag, müssen sich die Menschen in vielen Teilen Deutschlands bald auf ungewöhnlich hohe Temperaturen einstellen.Ein Hochdruckgebiet lässt bis weit in die kommende Woche