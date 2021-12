Begleitet von Schleppern und der schwedischen Küstenwache fährt die noch brennende „Almirante Storni“ in den Scandia-Hafen.

Swedish Coast Guard/dpa

Göteborg. Das Feuer war Anfang Dezember auf dem Schiff einer Hamburger Reederei ausgebrochen. Die Versuche, den Brand auf See mit Wasserkanonen zu löschen, blieben erfolglos. Nun ankert es in Göteborg.

Nach Tagen auf See mit einem Brandherd im Frachtgut ist ein Schiff einer Hamburger Reederei in den Hafen der schwedischen Großstadt Göteborg gebracht worden. Am Samstagvormittag gelangte die mit Holz beladene „Almirante Storni“ aus eigenem