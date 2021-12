Dutzende Tote nach Tornados in den USA befürchtet

Ersthelfer arbeiten vor einem Amazon-Vertriebszentrum, nachdem es durch einen Tornado schwer beschädigt wurde.

Jeff Roberson/AP/dpa

Mayfield. Mehr als 20 Tornados hinterlassen in den USA binnen Stunden schwere Schäden - und fordern wohl auch zahlreiche Opfer. Erst bei Tageslicht dürfte sich das ganze Ausmaß des Sturms zeigen.

Bei einer Serie von Tornados in den USA sind am späten Freitagabend (Ortszeit) womöglich zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.Allein im Südwesten des Bundesstaates Kentucky könnte es bis zu 100 Tote gegeben haben, sagte Gouverneur Andy Be