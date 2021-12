Corona am Samstag: Anzahl der Todesfälle steigt

In Deutschland sinkt zwar die Anzahl der Corona-Neuinfektionen, zeitgleich steigt die Zahl der Todesfälle.

dpa/Frank Rumpenhorst

Berlin. Täglich gibt das Robert Koch-Institut Zahlen zur Corona-Pandemie bekannt. Die Daten am Samstag zeigen unter anderem: Die Neuinfektionen gehen zurück.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 402,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte d