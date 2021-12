Rauch steigt aus dem Vulkan.

Emilio Morenatti/AP/dpa

La Palma. Der Vulkanausbruch auf La Palma ist mit 82 Tagen bereits der zweitlängste in der Geschichte der Kanaren-Insel.

Am Freitag egalisierte er die vom Vulkan Tigalate vor 375 Jahren (1646) erreichte Marke. Damit aber nicht genug: Schon am Sonntag kann der namenlose Berg am Gebirgszug Cumbre Vieja den Rekord einstellen, den der Vulkan Tehuya nach Angaben