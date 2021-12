Neun Jahre Haft für 14-Jährigen nach Mord an 13-Jährigen

Am Tatort: Wegen Mordes an einem 13 Jahre alten Jungen hat das Landgericht Heidelberg einen 14-Jährigen zu neun Jahren Haft verurteilt.

Sebastian Gollnow/dpa

Heidelberg. Der Täter ist erst 14 Jahre alt, die Richter sprachen von einem heimtückischen Mord. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wegen Mordes an einem 13 Jahre alten Jungen hat das Landgericht Heidelberg einen 14-Jährigen zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Große Jugendkammer sah es nach einer umfangreichen Beweisaufnahme als erwiesen an, dass das Opfer am 24. Februa