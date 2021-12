Millionen-Coup im Norden: Polizei durchsucht Wohnungen in Berlin

Zu den Brachial-Plünderungen zählt auch der Einbruch in die Sparkasse von Berlin-Frohnau im Oktober 2020.

Polizei

Berlin/Norderstedt/Hamburg. Auf der Suche nach den Bankräubern – verantwortlich für einen Millionencoup bei Hamburg – hat die Polizei mehrere Wohnungen in Berlin durchsucht. Sie gehören wohl bekannten arabischstämmigen Clans.

Vier Monate nach einem spektakulären Einbruch in eine Bank nahe Hamburg mit Millionenbeute ist die Polizei mit einer Razzia in Berlin gegen Verdächtige vorgegangen. Mehrere Wohnungen wurden am Freitagmorgen von Spezialeinsatzkommandos (SEK)